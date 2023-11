"L’Ucraina non perderà né la sua forza né la sua libertà e difenderà il consenso globale secondo cui il terrorismo deve essere sconfitto. Sono orgoglioso di tutti gli ucraini che sono riusciti a riportare la sicurezza nel Mar Nero in modo che i porti ucraini possano ancora una volta lavorare per la sicurezza alimentare globale e le nostre esportazioni. Sono grato a tutti i leader e i paesi che ci aiutano ad affrontare il terrorismo russo e a proteggere le vite. Ogni nazione nella regione del Danubio e in tutta Europa che sostiene le nostre corsie di solidarietà dimostra che la Russia non riuscirà più a distruggere le nazioni come ha fatto nel 20° secolo. Non stiamo solo difendendo il nostro stile di vita europeo libero, l’Ucraina e l’intera Europa dall’aggressione russa; difendiamo anche l'umanità e aiutiamo il mondo a non cadere nella trappola della Russia".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.