Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky pronto a incontrare "il prima possibile" l'omologo russo Vladimir Putin. Lo riferisce in un'intervista ai media online ucraini rilanciata da 'Ukrainska Pravda'. "Non credo sia possibile incontrarsi una volta e concordare su tutto perché ci sono ancora molte questioni aperte", sottolinea Zelensky. "Non so ancora per quali questioni i russi sceglieranno la nostra opzione e per quali noi sceglieremo la loro opzione", conclude il premier ucraino.