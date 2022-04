“L’impegno da parte di tutti, oggi, deve essere necessariamente rivolto alla pace, affinché alle armi e alle bombe si sostituiscano il dialogo e la diplomazia. Come evidenziato da Matteo Salvini, l’Italia ha l’occasione e l’opportunità di svolgere un ruolo da protagonista, in Europa e nel mondo, per ottenere un cessate il fuoco in Ucraina quanto prima: è un’urgenza che riguarda tutti, al di là delle distinzioni tra partiti e delle ideologie. Chi crede realmente nella pace risponda all’appello e dia il proprio contributo”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente gruppo ID.