"So che il sostegno della comunità internazionale aumenterà: Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia e anche Italia sono con noi, sanno che la guerra non è finita. Abbiamo ancora bisogno di sostegno con equipaggiamenti, munizioni e carri armati. Oggi la Russia ha un vantaggio in termini di quantità di soldati e di equipaggiamento militare. Credo che ci saranno battaglie decisive nei prossimi mesi, decisive per la vittoria finale. Per questo, ci serve supporto".

Lo ha detto il capo dell'Ufficio della presidenza ucraina di Kiev, Andriy Yermak, a Sky TG24

"È importante che l’Italia stia sostenendo l’Ucraina. Tutto è cominciato con l’ex primo ministro Draghi e siamo felici di vedere che il nuovo governo Meloni continua a portare avanti questo lavoro. Abbiamo ascoltato molte dichiarazioni a favore dell’Ucraina da parte di Meloni. Ringraziamo dunque per ciò che è stato fatto e per ciò che sarà fatto nei prossimi mesi - ha spiegato. Ovviamente aspettiamo con ansia la visita a Kiev di Giorgia Meloni e penso che l’Italia potrebbe essere uno dei paesi che porterà l’Ucraina alla vittoria. Non mi importa di ciò che pensa la Russia sul ruolo di garante dell’Italia, sono fiducioso sul fatto che l’Italia sarà al nostro fianco, continuerà a sostenerci e ad aiutarci nel piano di attuazione del piano di pace in dieci punti del nostro presidente Zelensky".

Infine, sulle iniziative di pace: "Credo che la Russia debba fermare la guerra, spetta a loro arrestare il conflitto: stanno uccidendo civili, distruggendo le nostre infrastrutture. Ne ho parlato anche con il cardinal Parolin, ringrazio per il suo coinvolgimento. Penso che sia giunto il momento per il Papa di visitare l’Ucraina e dare così un segnale molto chiaro che è la Russia che deve fermare ciò che ha avviato, ritirando le proprie truppe dall’Ucraina per fermare la distruzione - ha sottolineato. Se così sarà, non vediamo l’ora di ricevere la visita di Papa Francesco, il suo viaggio sarebbe un contributo molto importante per la fine della guerra. Per quel che riguarda la Sua visita a Mosca, credo che sarà utile solo se ritornerà da Mosca con alcuni risultati: la decisione della Russia di mettere fine alla guerra. Ma tutto dipende dalla Russia".