"La Russia dovrà pagare per i crimini di guerra commessi in Ucraina. La distruzione della diga, un attacco oltraggioso alle infrastrutture civili, mette a rischio migliaia di persone nella regione di Kherson. L'Europa sta mobilitando il sostegno attraverso il nostro meccanismo di protezione civile". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen.