"La conferenza per la pace in Svizzera è intitolata 'la via per la pace' ed è giusto che sia così. Perché sappiamo che la pace in Ucraina non sarà raggiunta in un colpo solo. Sarà un viaggio," ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, alla conclusione del summit per la pace in Ucraina tenuto nel lussuoso resort di Buergenstock, con vista sul Lago di Lucerna, uno dei più grandi della Svizzera.

Von der Leyen ha spiegato che la conferenza del Buergenstock "non era un negoziato di pace, poiché Vladimir Putin non è serio nel porre fine alla guerra. Insiste sulla capitolazione dell'Ucraina, sul cedere il suo territorio, anche quello non ancora occupato, e sul disarmo dell'Ucraina, lasciandola vulnerabile a future aggressioni." Ha sottolineato che "nessun Paese accetterebbe mai queste condizioni oltraggiose."

"È fondamentale che l’Ucraina sia in grado di resistere a questa aggressione, un diritto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Ed è diritto di altri Paesi, come l’Unione Europea e molti altri partner in tutto il mondo, sostenere l’Ucraina nella sua resistenza per la sopravvivenza," ha affermato von der Leyen.

Von der Leyen ha ribadito che "il percorso verso la vera pace richiede pazienza e determinazione. E abbiamo sempre detto, caro Volodymyr, che alla fine spetterà all’Ucraina determinare le condizioni di una pace giusta. L’Unione Europea vi sosterrà in questo e continuerà a raccogliere sostegno in tutto il mondo."

Facendo riferimento alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del febbraio 2023, che esprime la necessità di una pace globale, giusta e duratura, von der Leyen ha invitato la Russia ad ascoltare il messaggio della comunità internazionale: "rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, porre fine alla violenza imperialista e riportare indietro i bambini."

"Quando la Russia si dirà pronta per la pace, sulla base della Carta delle Nazioni Unite, sarà il momento per lei di prendere parte ai nostri sforzi per portare a destinazione il percorso verso la pace. Spero e lavoro affinché questo giorno arrivi presto," ha concluso von der Leyen.