La situazione in Ucraina tiene banco in Occidente. Proprio per questo gli Stati Uniti, sebbene propensi ad andare avanti con diplomazia, sono "pronti a tutto quello che può accadere", come sottolinea il numero uno della Casa Bianca Joe Biden. A margine della riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu gli Usa hanno portato all'attenzione la "minaccia della Russia" per la quale sono previste sanzioni in caso di invasione.