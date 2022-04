Secondo quanto comunicato dall'Unesco, sono almeno 53 i siti culturali danneggiati in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. A riferirlo è stata oggi l'Unesco, precisando che si tratta di una lista "non esauriente". In particolare si parla di 29 siti religiosi, 16 edifici storici, quattro musei e quattro monumenti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha constatato i danni mediante le immagini satellitari e persone presenti sul posto.