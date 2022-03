"Quello che vedete è ciò che resta dell’ospedale di #Mariupol, distrutto dalle bombe. Le autorità parlano di vittime tra donne e bambini. Un attacco spietato, disumano. Non si può più stare fermi di fronte a queste barbarie. Subito tregua per permettere corridoi umanitari". Lo scrive su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti. In un successivo tweet aggiunge: "Mettiamo in salvo al più presto queste persone. La #Liguria è pronta ad accoglierle e la nostra sanità è a disposizione, anche per curare i bambini al Gaslini di #Genova. Non possiamo più aspettare, il limite è stato superato".