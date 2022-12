La pace in Ucraina "purtroppo non è vicinissima ma non dobbiamo mai disperare. Dobbiamo lavorare e fare tutto affinché la Russia comprenda che non può continuare una guerra folle contro l'Ucraina". Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, dopo la conferenza per l'Ucraina a Parigi. "Credo che la Turchia, la Cina e gli Stati Uniti debbano e possano fare ulteriori pressioni affinché cessi il fuoco e si cominci a discutere", sottolinea il vicepremier aggiungendo che "un primo tentativo potrebbe essere quello di trovare una soluzione per la centrale di Zaporizhzhia". "Vedremo se i russi vorranno discutere, con un atto di buona volontà che potrebbe essere proprio quello", conclude.