"Non ci faremo intimidire dalle minacce irresponsabili della Russia". E' quanto ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intetrvenuto alla conferenza annuale dell'Alleanza atlantica sul controllo degli armamenti, il disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa in corso in queste ore a Washington, aggiungendo: "La Russia è la più grande minaccia alla nostra sicurezza. Il Cremlino ha deciso di sovvertire le regole internazionali sulle armi, minacciando di utilizzare quelle nucleari. Questo è un comportamento irresponsabile, ma non ci intimorisce".