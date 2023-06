"A Vilnius non abbiamo discusso di un invito formale all'Ucraina. E su questo ci sono consultazioni continue e non voglio anticiparle". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa in cancelleria a margine di una bilaterale con Olaf Scholz. "I membri dell'alleanza sono già molto concordi sul fatto che le porte della Nato sono aperte", ha aggiunto.