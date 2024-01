L'appoggio all'Ucraina è descritto come "un investimento per la nostra sicurezza" dal segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, il quale afferma che dotare Kiev di armi rappresenta "il percorso verso la pace". Durante un incontro a Washington con il segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, Stoltenberg ha sottolineato che il presidente Putin ha avviato la guerra quasi due anni fa e potrebbe terminarla oggi cessando gli attacchi verso un vicino.

Ha enfatizzato che mentre la guerra potrebbe concludersi se l'Ucraina smettesse di difendersi, ciò non garantirebbe la pace, bensì porterebbe all'occupazione russa, e l'occupazione non è sinonimo di pace.