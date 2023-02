"La vostra storia è un forte promemoria che non possiamo dare la nostra libertà per scontata. La libertà non è gratuita, dobbiamo batterci ogni giorno per la libertà".

Lo ha dichiarato il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Tallin con la premier estone, Kaja Kallas, e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

"Oggi è il popolo ucraino che sta coraggiosamente combattendo per la sua libertà. E nonostante l'anno di distruzione la loro determinazione prevarrà" ha aggiunto.