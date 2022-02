Lo staff ucraino della Nato è stato spostato da Kiev sia a Lviv che Bruxelles per "ragioni di sicurezza". A riferirlo è l'agenzia 'Reuters' che in merito cita un funzionario dell'Alleanza atlantica. "La sicurezza del nostro personale è essenziale", ha aggiunto ribadendo che "l'ufficio della Nato in Ucraina rimane operativo".