Sospesi i negoziati tra Ucraina e Russia. A confermarlo è Mikhaylo Podolyak, capo delegazione di Kiev. "Il moderatore potrebbe essere il presidente Zelensky" in caso di ripresa del processo negoziale aggiunge Podolyak. L'Ucraina, aggiunge, "non darà nulla per salvare la faccia di Putin: la società ha pagato un prezzo enorme".