"Non capisco chi abbia illuso Putin. Siamo russi, è vero. Parliamo russo, bene. Ma questa è casa nostra. Chi vuole essere invaso? Il primo giorno di guerra hanno ucciso le guardie in dogana e poi sono entrati in città sui camion. I nostri hanno reagito e c’è stato uno scontro di kalashnikov. Non avevano pronti neppure i carri armati. Avevano fatto male i calcoli".

Lo dice oggi sulle colonne del Corriere della Sera Oleg Sinegubov, capo dell’amministrazione militare nella regione di Kharkiv.

"Non è giusto accettare di vivere con il suono delle sirene antiaeree e delle esplosioni; dormire nelle cantine; abituarsi ad andare a prendere l’acqua mentre bombardano. Questo è disumano - spiega Sinebugov. Ormai non c’è più una sola famiglia in città che non abbia avuto un lutto. A Kharkiv tutti avevano parenti e amici in Russia, ora il rancore durerà per generazioni. I russi non saranno più nostri amici vicini. Mi dispiace dire questo, ma è così".