"La guerra è un momento terribile: persone che non hanno deciso niente che vengono uccise nel nome di una falsa idea di patria. Il pacifismo è nel ritenere irragionevole, irrazionale e insensato stare con gli americani per bombardare in nome della ragione: una bomba quando cade non ha idea della ragione e del torto, è una bomba. L'idea di mandare una bomba buona e di fare un'azione di guerra utile è un paradosso". A dichiararlo Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, in occasione di 'Orvieto '23 -Forum dell'indipendenza italiana' in corso a Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto.

"Pensare di risolvere i problemi non con la ragione, non con il dialogo, ma con la violenza è inquietante e che uno Stato democratico decida che l'unica soluzione siano le armi fa effetto" prosegue Sgarbi. "Sarà pure giusta ma imporre la ragione con le armi è una cosa che certo va rimproverata all'aggressore ma anche all'aggredito che reagisce e reagendo entra in conflitto e uccide, sfregia. Non si vede l'opportunità e il vantaggio di tutto questo", conclude.