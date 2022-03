"La guerra assurda e sanguinosa che è tornata a sconvolgere il cuore della nostra Europa provoca in me un orrore che non è facile descrivere. Quelle bombe sulle case, quelle famiglie in fuga. Quanti ricordi di un terribile passato che non avrei mai immaginato di rivedere così vicino". Sono le parole della senatrice a vita Liliana Segre, in un videomessaggio trasmesso durante il 17° Congresso Nazionale dell'Anpi.