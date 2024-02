"Come cancelliere tedesco non invierò alcun soldato delle nostre forze armate in Ucraina. La Nato non è e non sarà parte belligerante". Così su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. "Non vogliamo che la guerra della Russia contro l'Ucraina diventi una guerra tra Russia e Nato. Su questo siamo d'accordo con tutti i nostri alleati", ha evidenziato.