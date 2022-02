Olaf Scholz, cancelliere tedesco, annuncia alla tv pubblica Zdf che ben presto si recherà a Mosca per avviare una serie di colloqui con il premier russo Putin, al fine di evitare la crisi in Ucraina. Per il momento, precisa, andrà il prossimo 7 febbraio "negli Stati Uniti" ma conta "presto" di andare a "Mosca per colloqui". La data del viaggio in Russia non è stato comunicato ma, assicura il capo del governo tedesco, il face to face è stato programmato.