La Germania “deve essere pronta per un’escalation in Ucraina”, compresa una possibile distruzione delle infrastrutture. Lo ha dichiarato il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz. “In vista dello sviluppo delle operazioni e dei visibili e crescenti fallimenti russi, dobbiamo essere preparati a un’escalation” ha concluso Scholz parlando a un evento organizzato dal quotidiano Süddeutsche Zeitung.