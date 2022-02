“È una strana idea di diplomazia”. Il ministero degli Esteri russo replica così alle parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che al Senato ha affermato che non sono possibili incontri bilaterali con la Russia finché non ci saranno segnali di de-escalation. Lo riferisce la Tass.

“I partner occidentali dovrebbero imparare a usare la diplomazia in modo professionale”, perché la stessa “è stata inventata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per Paesi e degustazioni di piatti esotici a ricevimenti solenni”.