"'L'Occidente preparava una invasione di nostri territori, l'offensiva in #Ucraina una operazione preventiva, necessaria e giusta'. Il discorso di #Putin in occasione della parata del #9maggio sulla Piazza Rossa, falsifica in modo evidente la verità, tutto per giustificare la guerra di aggressione, una guerra di conquista". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.