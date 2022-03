"A #Kiev riprendono le lezioni in scuole e università. Con la didattica a distanza, senza esami e compiti “Lo scopo non è creare altro stress o ansia, ma aiutare bambini e giovani”. Un rispettoso e commosso plauso ad un popolo che non si piega e non perde di vista i suoi valori". Lo scrive su Twitter Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

Un rispettoso e commosso plauso ad un popolo che non si piega e non perde di vista i suoi valori. — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) March 27, 2022