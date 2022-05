“L'Italia e l'Europa devono tenere in considerazione che ci sono dei rischi. Per i Paesi che dipendono dall'importazione di grano da Russia e Ucraina. Questo comporta che ci potrebbero essere nuove ondate migratorie da quei Paesi africani che dipendono da quel grano. L'Italia in questo contesto rischia di essere schiacciata da una morsa a tenaglia, da sud con le ondate migratorie, e da nord, con la guerra e il blocco dell'importazione di energia”. A dirlo a Rainews24 è Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega.