"Le decisioni riguardanti la posizione italiana in ordine al conflitto russo-ucraino devono essere condivise con il Parlamento. Come chiarito dal Presidente Giuseppe Conte, l'obiettivo deve essere l'escalation diplomatica e non quella militare". Lo scrive su Twitter Iunio Valerio Romano, senatore del Movimento 5 Stelle.

Come chiarito dal Presidente @GiuseppeConteIT, l'obiettivo deve essere l'escalation diplomatica e non quella militare. @M5S_Senato — Iunio Valerio Romano (@iunioromano) April 27, 2022