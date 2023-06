"Proprio nel giorno in cui la Russia si macchia dell'ennesimo attacco insensato ad un'infrastruttura civile, le speranze di una trattativa di pace trovano nuova speranza nella missione del cardinale Zuppi. Non smettiamo di lottare per una pace giusta, equilibrata, e che riporti all'Ucraina indipendenza e serenità". Lo scrive sui social il Capogruppo di Azione Italia Viva alla Camera Matteo Richetti.