Il Regno Unito fornirà all'Ucraina un pacchetto di aiuti militari da 50 milioni di dollari. Lo ha assicurato il primo ministro britannico Rishi Sunak in un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky a Kiev. Il pacchetto di aiuti includerà 125 cannoni antiaerei e tecnologia per contrastare i droni iraniani.