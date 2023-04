"Il Presidente russo Vladimir Putin e il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill si sono scambiati oggi i doni pasquali durante la funzione per la Pasqua ortodossa nella Cattedrale di Cristo Salvatore. Lo riporta oggi la Tass, che poi aggiunge: "Come negli anni precedenti, il presidente e il capo della Chiesa ortodossa russa si sono scambiati decorazioni per le uova pasquali. Ieri sera Putin ha partecipato alla funzione di Pasqua nella Cattedrale".