"Un'altra proposta di "insediamento pacifico". Questa volta... dall'Indonesia. E ancora, questo "straordinario piano", come altri piani simili di volta in volta articolati da vari "amici del paese di Lenin/Dostoevskij", sembra francamente un gemello della proposta russa... sulla resa. #Ukraine dovrebbe fermare immediatamente la resistenza, smettere di sparare contro gli "occupanti russi amici", spostarsi di 15 km e aspettare timidamente finché #Russia , insieme ai "peacekeepers", tenga un falso referendum 2.0 per bloccare il suo diritto di uccidere con impunità sotto le bocche delle mitragliatrici nel territorio occupato... E allora? Dovremmo seriamente ascoltarlo? 465 giorni di guerra per la libertà per ascoltare un'altra proposta di "mettersi in ginocchio"? C'è solo una proposta realistica. Affinché la guerra finisca davvero e il mondo torni all'ordine, al diritto internazionale, alla giustizia, è necessario che la Russia si ritiri dal territorio sovrano dell'Ucraina. Subito. Dopodiché – trattative sulla zona cuscinetto, missili, riparazioni, ecc. E nessun mitico "accordo" con cui intendono la "resa" è richiesto...". Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino.

