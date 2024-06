"Mettiamo un po' di enfasi pratica... Il 10 maggio 2024, subito dopo il “Giorno della Vittoria” tradizionalmente celebrato a Mosca, l’esercito russo ha lanciato un’offensiva su Kharkiv. A metà giugno possiamo affermare con sicurezza che questa "operazione" fu una delle più fatali per gli occupanti durante la guerra. A causa delle enormi perdite, il nemico è costretto a trasferire riserve da altre aree, ma anche con queste non può catturare la piccola città di Vovchansk, che dista solo cinque chilometri dal confine ucraino-russo. Questa campagna ha già dimostrato definitivamente la falsità di molti miti tradizionali sul "potere della Russia"...

Cosa ha rafforzato la difesa delle Forze Armate? Due fattori sono stati decisivi: la tempestiva ricezione degli aiuti militari, principalmente proiettili di artiglieria, e il permesso di colpire obiettivi militari in Russia con armi occidentali a lungo raggio. Sui luoghi di concentrazione diretta nei campi e nei magazzini. Perché la Rf “sa” lottare solo quando non ci sono divieti e convenzioni per essa, e la vittima deve essere strettamente limitata nei formati di risposta. Ora le unità russe vengono sconfitte non solo in prima linea, ma anche nelle retrovie. Questo è tutto. Una conclusione semplice. Se l'Ucraina avesse avuto bombardamenti e mani scatenate dal 2022, oggi la linea del fronte sarebbe molto più vicina per gli autori della guerra con la Russia. Le tristi lezioni della “de-escalation” verranno senza dubbio apprese dai militari e dai politici di tutto il mondo. E tollerare l'aggressore rimarrà una cosa del passato...".

Lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak.