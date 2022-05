"L'invasione russa dell'Ucraina può essere fermata solo con la forza. Non ci si può fidare di un accordo con Mosca. 'Qualsiasi accordo con la Russia non vale un centesimo. E' possibile negoziare con un Paese che mente sempre cinicamente e in modo propagandistico?' La Russia ha dimostrato di essere un Paese barbaro che minaccia la sicurezza mondiale. Un barbaro può essere fermato solo con la forza''. Lo ha scritto in un messaggio su Telegram Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo negoziatore.