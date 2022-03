Intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, Daniele Piervincenzi collegato da Odessa ha fatto il punto della situazione sulla guerra: "A Odessa arrivano dei colpi che sono quelli sparati dalla flotta russa sul mar Nero. Odessa è il porto più rappresentativo. I russi non hanno mai nascosto l’interesse. Io sono fortunato per he sono in un hotel chiuso al pubblico qui l’ospitalità è sacra ci sono guardie armate vado in giro con l’elmetto e il giubbotto Odessa per ora è tranquilla. Ci sono dei luoghi dove è meglio non andare ma poi tutto dipende dalla casualità. Ci si abitua anche a questo livello di stress. Qui si sta in giro dalle 5 alle 7 alle 19 devi stare in albergo con la luce spenta. I ceceni hanno delle tecniche affinate è diventata una guerra sporca. A Mariupol c'erano tre giornalisti Ora gli hanno evacuati non c'è più sicurezza. Non esce nessuno di casa per bere squagliano la neve. Quando i russi entrano in casa poi quello che succede dentro casa non lo sa nessuno. Dal lato russo non potremmo nemmeno entrare perché con la scritta press ti sparano a vista. Il contingente russo è entrato un mese fa con un equipaggiamento non ha alto livello non hanno una buona logistica sono rimasti senza carburante senza mangiare. Cercano vestiti cibo e medicine sono disperati anche loro. Sparano a tutto quello che trovano, avevano scorte per tre giorni ormai è un mese. Alcuni ragazzi si sono trovati in Ucraina pensando di essere accolti come dei liberatori e invece non è stato così sono passati da un addestramento alla guerra senza sapere che erano in guerra. A Odessa alcuni negozi hanno riaperto hanno cominciato a mettere da parte le scorte mancano farmaci per malattie cronache psicofarmaci c'è una serie di preoccupazione hanno scorte per 4 settimane ma da quando arrivano da altre città le settimane si sono dimezzate. Io sono arrivato a Odessa dalla Romania del nord. Posso sono sceso verso la Moldavia poi ho attraversato il Danubio per arrivare a Kiev e da lì a Odessa. Mariupol è irraggiungibile è una città persa. Le immagini più brutte che ho viste sono i corpi di civili russi e ucraini. La scena più brutta che ho visto è stato un missile che è entrato da una finestra quando si colpiscono gli innocenti capisci che se sei fragile sei condannato a morire. Gli anziani i malati e quelli che non possono scappare sono destinate a morire in casa. Le bombe sporche sono la cosa peggiore. L’augurio è che questo conflitto finisca perché tra un po’ sarà un conflitto di carestia. È uno scenario che non ci meritiamo nel 2022".