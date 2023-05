"Sarebbe prematuro parlare di una soluzione pacifica del conflitto ucraino perché non esistono attualmente i presupposti per questo scenario".

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Tass.

"È troppo presto per parlarne. Non ci sono ancora i presupposti per un processo di pace, evidentemente - ha spiegato Peskov. L'operazione militare speciale continua".

Negoziare con il governo in carica a Kiev? "Questo è difficilmente possibile, perché qualsiasi trattativa con la Russia è vietata in Ucraina".