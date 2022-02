Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà domani a Kiev in missione di pace dal premier Volodymyr Zelensky. Subito dopo il leader della Germania andrà a Mosca da Vladimir Putin per cercare di trovare una via diplomatica alle tensioni con la Russia.

“È nostro compito assicurarci di prevenire una guerra in Europa dicendo a Putin che qualsiasi aggressione militare avrebbe conseguenze pesanti per la Russia", ha detto Scholz.