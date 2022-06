"Non è la guerra ma la pace, che definisce gli scenari futuri. Ma purtroppo, entrambe le parti in causa ripetono di non voler avviare alcun negoziato. Lo trovo stupido. Se la Russia vuole ottenere riconoscimenti che vadano oltre le conquiste territoriali, deve vincere o perdere non importa. Le nuove posizioni internazionali si fissano solo parlando con le controparti, non esiste altro modo".

Così, oggi sul Corriere della Sera, Gleb Pavlovskij, consigliere personale di Vladimir Putin dal 1996 al 2011 e oggi uno dei pochi critici del Cremlino.

"Sia in Ucraina che in Russia, purtroppo, è stata compromessa la stessa idea di un’intesa. Il crollo degli accordi di Minsk ha distrutto il concetto di diplomazia. Quindi, sarà difficile arrivare alla pace - spiega. Certamente Putin non accetterà un risultato che per la popolazione del paese non sia spiegabile. E poi, più peggiora la situazione degli ucraini sul campo, più si abbassa la disponibilità di Mosca a un compromesso".

Poi, su Putin afferma: "Sembra che comandi solo lui, ma è un errore. Un tempo andavo molto fiero del fatto che eravamo riusciti a creare la sensazione che Putin governasse tutto nel Paese. Era un teatrino politico necessario, perché il paese era assai nostalgico di una vera leadership, e non era stato governato per quasi dieci anni visto che Boris Eltsin non era molto versato in quel senso. Perciò con il passar del tempo si è capito che la tesi “Putin decide tutto” è molto comoda perché toglie l’ansia e oscura la visione di quello che succede davvero. Lui decide molte cose. Ma è chiaro che ci sono anche forze indipendenti ormai dal governo, grosse corporazioni e banche, centri di potere alternativi. Per rispondere alla sua domanda, sono loro a decidere della stabilità di Putin".