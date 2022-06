"Stiamo lavorando con attenzione e responsabilità per trovare una sintesi politica, rispettosa delle sensibilità di tutte le forze di maggioranza, coerente però con le linee guida degli impegni assunti a livello internazionale, per non intaccare l’autorevolezza e la credibilità del Paese". Lo ha dichiarato Piero De Luca, vice capogruppo democratico alla Camera