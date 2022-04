"Il presidente Biden ha sottolineato, durante la sua visita, che il fondamentale articolo 5 è sacrosanto. Un attacco a qualsiasi paese della NATO equivarrà a un attacco all'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico. Questa è una forte garanzia per noi. Vivo a Mielec, dove è stata stabilita una base americana all'aeroporto e lo stesso vale per l'aeroporto del capoluogo della mia regione, Rzeszów". A parlare in un'intervista esclusiva a LabParlamento è Władysław Ortyl, presidente della regione polacca della Precarpazia, che dall'inizio della guerra in Ucraina è in prima linea nell'accoglienza dei profughi con oltre tre milioni di cittadini fatti transitare e accolti.

"Se guardiamo la lista dei paesi che sono in testa nel fornire aiuti all'Ucraina, gli Stati Uniti sono al primo posto, e la Polonia al secondo. Questo è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, ma è anche qualcosa di cui alcune potenze europee devono vergognarsi", spiega il presidente uscente dei Conservatori Europei presso il Comitato delle Regioni.

Quanto agli aiuti stanziati dall'Ue sull'accoglienza, "i rifugiati non torneranno presto a casa. Anche se la guerra finisse "domani", il danno è enorme. Dobbiamo pensare a come risollevare alcune città ucraine dalle macerie. Dobbiamo ricordare che stiamo aiutando i rifugiati e qui abbiamo bisogno dell'aiuto dell'UE. E siamo anche minacciati da una crisi economica, perché i razzi cadono anche appena oltre il nostro confine".