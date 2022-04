"Gli effetti della guerra saranno devastanti. Chi, come Jhonson e Biden, vuole trascinare questa guerra per anni, al fine di distruggere la Russia, trascinerà l’Europa nella più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Quindi non solo, con il continuo invio di armi, si sta andando incontro ad una spirale di morte senza fine, non solo si sacrificherà l’Ucraina, non solo si rischierà la terza guerra mondiale, ma gli effetti a medio e lungo termine saranno potentissimi". A sostenerlo è Daniele Ognibene, capogruppo di LeU in consiglio regionale del Lazio.

"Se non si porrà al centro il tema delle disuguaglianze e delle povertà - scrive l'esponente di LeU in un post Facebook - l’instabilità politica e il conseguente rifugio nei nuovi populismi, sempre più aggressivi, sarà dilagante". Quindi, ragiona Ognibene, "o si fa una vera politica ridistribuiva o si va verso il baratro. O si depongono le armi immediatamente oppure gli scenari che abbiamo davanti saranno devastanti. La globalizzazione che pensavamo eterna sta compiendo l’ultimo giro di giostra. Ma non terminerà con più uguaglianza e con maggiore giustizia sociale".

"L’Europa divisa, egoista, che rincorre il riarmo sarà in grado di trasformarsi da un soggetto monetario ad uno fiscale e politico? L’Europa ha necessità di riscoprire i valori che l’hanno portata alla nascita: garantire la pace nel proprio continente", conclude Ognibene.