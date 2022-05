"Draghi deve rappresentare gli interessi nazionali ed Europei. Non quelli americani. Le conseguenze nefaste di questa guerra saranno tutte sulle spalle della povera gente. L’Europa sta fallendo nel suo compito storico: garantire la pace". Così in una nota Daniele Ognibene, esponente di LeU e capogruppo in consiglio regionale del Lazio.



"Ieri Biden ha firmato una versione moderna del disegno di legge Lend-Lease Act che portò gli Stati Uniti dentro la Seconda Guerra Mondiale. Questo, sostanzialmente, vuol dire più armi agli ucraini ed un futuro sempre più incerto e pericoloso. Ma non è tutto però".



"Il Congresso sta per votare l’aumento delle risorse destinate all’Ucraina - passando dai precedenti 33 miliardi chiesti da Biden - alla cifra mostruosa di 40 miliardi di dollari".



Ormai siamo davvero ad un passo dal baratro. L’Europa si renda autonoma dagli Stati Uniti, riscopra il protagonismo nelle trattative e non insegua Biden nella sua corsa sfrenata contro la Russia, in questa che ormai è sempre più una guerra per procura".



"Seguire gli Stati Uniti nell’escalation militare porterà i nostri Paesi in una crisi economica e sociale senza precedenti. Basta armi, si torni a trattare per il cessate il fuoco, per il bene dell’Ucraina e di tutti noi", conclude Ognibene.