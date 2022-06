Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato nel suo intervento al Copenaghen Democracy Summit: "Ci sono segnali di speranza nel mezzo della disperazione ma non dobbiamo sbagliarci: questa guerra è lungi dal finire. I costi continueranno ad aumentare. Il nostro sostegno all'Ucraina deve restare forte fino a quando il conflitto non sarà arrivato a una risoluzione".