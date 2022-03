“In risposta alla grande ondata di solidarietà dimostrata dagli italiani che in questi giorni stanno accogliendo decine di migliaia di profughi provenienti dall’Ucraina, tra cui non pochi con disabilità o patologie croniche e rare, è necessario che anche lo Stato faccia la propria parte semplificando al massimo le procedure per consentire, per il tempo necessario, di godere dei diritti essenziali, tra cui quello alle cure e alle prestazioni sanitarie e assistenziali. Per questa ragione, ho voluto raccogliere le giuste istanze pervenute, attraverso l’Osservatorio per le malattie rare, da enti e associazioni e oggi, con l’approvazione di un mio ordine del giorno, compiamo un primo importante passo verso questa direzione”.

Lo dichiara, a margine del voto a Montecitorio sul decreto Ucraina, la deputata Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in commissione Affari Sociali , che spiega: “Con questo ordine del giorno, infatti, impegniamo il Governo a garantire regole e procedure più snelle, univoche e uniformi su tutto il territorio nazionale per l'efficace e immediata presa in carico delle persone provenienti dall'Ucraina con malattie rare, croniche e con disabilità e per garantire l'accesso alle prestazioni assistenziali e sanitarie, anche farmacologiche, in regime di esenzione, nonché quelle erogate presso il domicilio”, conclude.