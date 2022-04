"ll presidente russo, Vladimir Putin, collaborerà all'inchiesta internazionale sui crimini di guerra in Ucraina, di cui la comunità internazionale accusa le forze di Mosca".

Lo ha detto in un'intervista alla Nbc, il cancelliere austriaco, Karl Nehammer.

"Gli ho riferito - racconta Nehammer, parlando dell'incontro con Putin - quello che ho visto, i crimini di guerra, le massicce perdite dell'esercito russo. Gli ho detto che c'è bisogno di corridoi umanitari per città come Mariupol o Kharkiv, per esempio. I civili hanno bisogno di acqua e dobbiamo prenderci cura dei feriti lì".