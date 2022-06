"Tutto va nella direzione di una guerra lunga e la strada per la pace si allunga, gli obiettivi militari della Russia non sono stati ancora raggiunti. La pace non è prossima". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, a '24 Mattino' su Radio24.

"Se fosse necessario - ha aggiunto l'esponente di Forza Italia - l'Italia obbedirà a quello che deve fare. Italia non invierà mai armi per muovere guerra alla Russia, nel senso di andare a colpire su territorio russo, ma armi indispensabili per la difesa dell'Ucraina".