Mercoledì 25 maggio alle ore 18 presso la sala stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 4, sarà presentata la mozione parlamentare in favore del riconoscimento dell’Holodomor (lo sterminio per fame di quasi quattro milioni di ucraini tra il 1932 e il 1933) come genocidio del popolo ucraino.

Alla conferenza stampa saranno presenti alcuni dei deputati del Pd primi firmatari della mozione: Fausto Raciti, Andrea Romano, Flavia Nardelli Piccoli. Insieme a loro parteciperanno Lia Quartapellle, responsabile esteri del Partito democratico e il prof. Andrea Graziosi, storico del regime staliniano ed ex presidente della Società Italiana di Storia contemporanea, il presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia Dr. Oles Horodetskyy e l’Ambasciatore d’Ucraina in Italia, sua eccellenza Yaroslav Melnyk.