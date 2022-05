"Verona non si merita una destra fascistoide, prima No Vax, ora pro Putin che scende in piazza contro l'Europa, l'alleanza atlantica ed il sostegno alla resistenza ucraina. Sorprende che le autorità abbiamo autorizzato simile manifestazione che getta discredito su una città che avrebbe solo bisogno di poter elevare il proprio sguardo e misurarsi con un'Europa che continua ad essere il nostro più grande e solido baluardo di civiltà, democrazia e libertà", così su Twitter l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.