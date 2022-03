"L'Europa deve diventare una superpotenza con una difesa europea, una politica estera ed una indipendenza energetica; dobbiamo diventare gli Stati Uniti d'Europa. Con l'invasione Ucraina sono in gioco i valori democratici di tutti. L'Europa deve avere una sua politica estera e non dipendere da quella americana. L'Europa sta negoziando e lo sta facendo bene con il presidente di turno Macron con cui si sono costruiti i corridoi umanitari. Dobbiamo salvare i civili anzitutto: l'Europa ha stanziato 4 miliardi per i profughi e istituito corridoi protetti: il dialogo è difficile ma va tenuto sempre aperto. Vogliamo tutti quella pace che abbiamo preservato per 70 anni. Il Papa fa il suo mestiere ed è doveroso che lo ribadisca ogni giorno; ma per avere la pace bisogna essere in due. Credo che questa possa essere l'occasione per l'Europa di diventare STATI UNITI D'Europa e così una super potenza". Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti allo speciale Tg2 sulla guerra in Ucraina.