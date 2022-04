La Moldavia si unirà alle sanzioni dell'UE contro la Russia e fornirà aiuti all'Ucraina. Il 28 aprile il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Herashchenko, ha dichiarato che il presidente moldavo, Maia Sandu, ha deciso di fornire all'Ucraina aiuti umanitari e genieri per sminare gli insediamenti liberati. Lo scrive The Kyiv Independent.