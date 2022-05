"Il popolo ucraino sta combattendo per la propria patria, ma difende anche le nostre libertà e i principi democratici. Dobbiamo rompere la macchina da guerra russa. Sono fiducioso che il Consiglio imporrà in modo imminente ulteriori sanzioni, in particolare sul petrolio russo". Così, in un video pubblicato su Twitter, il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.